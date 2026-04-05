El exjefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU reclama "líderes valientes y con carácter" tras dejar el cargo

Archivo - El exjefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Randy A. George - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, ha defendido que la institución necesita "líderes con carácter" en un mensaje de despedida remitido este viernes, tan solo un día después de abandonar el cargo a petición del secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth.

En una carta dirigida a los miembros del Ejército y difundida a través de un correo electrónico publicado en un foro de la institución, George ha agradecido el respaldo recibido durante su etapa al frente del cuerpo. Un oficial ha confirmado posteriormente la veracidad del mensaje a medios estadounidenses.

"Sé que todos ustedes seguirán totalmente concentrados en la misión, continuarán innovando y superarán sin descanso la burocracia para brindar a nuestros soldados lo que necesitan para ganar en el campo de batalla moderno", señala en la misiva recogida por el diario 'The Hill'.

El general subraya asimismo en su mensaje la calidad de las tropas estadounidenses y de sus soldados, a los que presenta como "verdaderamente los mejores del mundo". "Merecen un entrenamiento riguroso y líderes valientes y con carácter", ha reiterado antes de añadir que "no (le) cabe duda de que todos (ellos) seguirán liderando con valentía, carácter y determinación".

Por último, George ha hecho balance de sus 38 años de servicio, que ha recordado con un "orgullo inmenso", y ha declarado que siempre optó por "quedarse un día más" debido al compromiso de quienes le rodeaban en su carrera militar.

Esta carta se hacho pública después de que el Departamento de Defensa estadounidense confirmase este jueves la retirada del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército del país, horas después de que fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS apuntaran que Hegseth había pedido su renuncia y jubilación "inmediata".

Ello se enmarca, a su vez, en el contexto de la guerra en Oriente Próximo, desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

El general designado como sustituto provisional de George ha sido el subjefe del Estado Mayor, Christopher LaNeve, en el cargo desde el pasado mes de febrero.