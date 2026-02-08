El exministro de Defensa Gallant llama "embustero" a Netanyahu tras su cese: "Ha apuñalado al Ejército por la espalda"

Archivo - Yoav Gallant con Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/JINI - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant ha salido en tromba este pasado sábado contra el primer ministro del país y responsable de su cese, Benjamin Netanyahu, al que ha tachado directamente de "embustero" por acusar al militar de negligencia a la hora de impedir el ataque de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, el comienzo de la guerra de Gaza.

El pasado viernes, Netanyahu señaló a Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques y acusó al 'establishment' militar de entorpecer sus esfuerzos para matar a los líderes del movimiento islamista.

Gallant, en una entrevista con el canal 12 de la televisión israelí, ha asegurado que Netanyahu está perfilando una narrativa falsa de los acontecimientos que se ha cobrado como última víctima al propio Ejército israelí, al que ha "apuñalado por la espalda".

"No tenía pensado venir al estudio para decir que tenemos un embustero por primer ministro. Pero el primer ministro es un embustero", ha denunciado Gallant.

El exministro de Defensa reconoció que el ataque del 7 de octubre representó un "enorme fracaso" pero los líderes del Ejército y del Shin Bet "intentaron responder con valentía en el frente de combate" hasta que Netanyahu "los apuñaló por la espalda" al "agitar a los ministros del Gobierno contra ellos y presentar esta indignación al público".

Además, Gallant acusó a Netanyahu de comportarse como un egoísta y de anteponer su figura a toda esta crisis. "La prioridad de Netanyahu es él mismo, luego su gobierno y luego el país" antes de incidir en una crítica habitual de los rivales del primer ministro de Israel como es su carácter oportunista. "Si sus actos tienen éxito, el mérito es suyo. Si fracasan, la culpa es de otros", ha denunciado.