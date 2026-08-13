Una exmodelo sueca demandará al Estado francés por inacción tras la muerte de Daniel Siad, vinculado a Epstein

Archivo - Bandera de Francia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exmodelo sueca Ebba Karlsson ha anunciado que demandará al Estado francés por "denegación de justicia" tras la muerte del empresario Daniel Siad, vinculado con la red de tráfico sexual en Europa del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karlsson, que demandó a Siad en febrero ante un tribunal de París tras acusarle de haberla violado cuando tenía 20 años, ha confirmado el paso en sus redes sociales, donde ha publicado un reportaje de la cadena de radio RTL en el que explica los motivos de su decisión.

La exmodelo asegura que Siad también le presentó a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite y denunciado recientemente por seis mujeres por violación y trata de personas a raíz de hechos que ocurrieron a lo largo de los años 80 y 90.

Said, de 69 años, aparece en los conocidos como archivos de Epstein, desclasificados a principios de año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Colombes el pasado 20 de julio.

La Fiscalía de Nanterre informó que la autopsia no reveló "signos de violencia" durante la muerte, si bien tenía "un estado de salud deteriorado, así como rastros de un infarto previo que podría haber supuesto un riesgo de muerte súbita". El tribunal de esta ciudad tenía abierta una investigación en su contra por su presunto papel en la red de Epstein en Europa.