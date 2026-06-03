Un expresentador de la Fox y un exsecretario con Biden lideran las primarias para gobernador de California

Archivo - El ex presentador de la Fox Steve Hilton lidera la carrera a gobernador de California. - Europa Press/Contacto/Paul Kitagaki Jr - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exasesor británico y antiguo presentador de la cadena de televisión Fox, Steve Hilton, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el proceso de primarias a gobernador de California, con el 28% de los apoyos, seguido de Xavier Becerra, exsecretario de Salud durante la Administración de Joe Biden, con el 25%.

La votación de este martes ha dado el pistoletazo de salida a la carrera para suceder a Gavin Newsom, quien tras dos mandatos no puede ser reelegido como gobernador de California.

Con el 58% del escrutinio completado, Hilton lidera la carrera con algo más de 120.000 votos de diferencia con respecto a Becerra, un veterano político demócrata, representante en la Cámara durante 24 años y fiscal general de California entre 2017 y 2021 antes de trabajar junto a Biden.

Detrás, con el 20% de los votos, queda Tom Steyer, acaudalado empresario de las filas demócratas que ha dedicado la cifra récord de 195 millones de dólares (unos 168 millones de euros) para lanzar su campaña. Ya muy lejos y sin opciones figura Chad Bianco, antiguo sheriff del condado de Riverside, al sur de Los Ángeles, que se presentaba como candidato republicano y recaba el 11% de los apoyos.

En todo caso, estas primarias harán el corte para que dos candidatos, independientemente de su partido, se disputen el puesto de gobernador en las elecciones del 3 de noviembre, cuando los comicios de medio mandato renueven el Congreso estadounidense.

El proceso sirve de termómetro para medir la influencia de Donald Trump, después de que la mayoría de los candidatos que ha respaldado estén avanzando hacia las rondas finales. En el caso de Hilton, cuenta con la doble nacionalidad y trabajó en el pasado como asesor para el ex primer ministro británico David Cameron, antes de mudarse en 2012 a California.

ALCALDÍA DE LOS ÁNGELES

También en el estado de California han arrancado las primarias a la Alcaldía de Los Ángeles, segunda mayor urbe de Estados Unidos, donde aspira a la reelección la demócrata Karen Bass, que ya está en la segunda ronda con el 35% de los apoyos y el 63% del voto escrutado.

Frente a ella, el foco está puesto en quien pasa a la segunda ronda en noviembre con Spencer Pratt, celebridad de la televisión estadounidense, y Nithya Raman, miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles, disputándose llegar a la votación de noviembre. Pratt estaría por delante, con el 30% de los apoyos, frente al 22% de Raman.