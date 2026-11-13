El fabricante alemán de drones Quantum Systems informa de un ciberataque de "actores hostiles"

Archivo - Drones sobre una mesa en las instalaciones del fabricante Quantum Frontline Industries - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BERLÍN 13 Nov. (DPA/EP) -

El fabricante alemán de drones Quantum Systems, con sede cerca de Múnich, ha informado este jueves de que una investigación interna ha revelado un ciberataque activo perpetrado a finales de octubre por "actores hostiles".

"La amenaza fue contenida gracias a la rápida respuesta de nuestros equipos de IT (Tecnologías de la Información) y seguridad, en estrecha y transparente colaboración con las autoridades", ha señalado la compañía en un comunicado en el que ha asegurado que no existe riesgo alguno para los usuarios finales ni para los operadores al utilizar sus sistemas no tripulados.

De cualquier modo, ha remarcado que "el incidente está siendo investigado en colaboración con las autoridades estatales, así como con expertos externos e internos en ciberseguridad".

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas alemanas han retirado los drones de la empresa como medida de precaución, según ha recogido el diario 'Financial Times'. El Ministerio de Defensa, con todo, no se ha pronunciado hasta el momento.

Los drones de Quantum son utilizados, entre otros, por las Fuerzas Armadas ucranianas en la guerra contra Rusia. "Las empresas que están a la vanguardia en el apoyo a Ucrania son objeto de ataques precisamente porque nuestra labor resulta fundamental para la seguridad de nuestros clientes", ha destacado la compañía.

"Consciente de esta responsabilidad, Quantum Systems cuenta con planes de mitigación y se esfuerza por cumplir con los más altos estándares de seguridad de datos y sistemas", ha incidido.