Las FDS denuncian "provocaciones" de grupos vinculados a Daamasco en el noroeste de Siria

Archivo - Escenas de la salida de detenidos por las FDS de Alepo (Siria), liberados en un gran intercambio de prisioneros con el Gobierno de transición el 2 de junio de 2025 - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdas, han denunciado este lunes "movimientos provocativos" por parte de grupos que vinculan al Gobierno de transición y a los que acusan de "violar el alto el fuego a pesar de la continua paciencia y moderación" de sus fuerzas en la ciudad de Deir Hafer y en barrios de Alepo, en el noroeste del país.

"Grupos afiliados al Gobierno de Damasco han estado intentando provocar a nuestras fuerzas, realizando movimientos sospechosos en diversas zonas, en particular en las proximidades de la ciudad de Deir Hafer y las aldeas circundantes, violando persistentemente el alto el fuego a pesar de la continua paciencia y moderación de nuestras fuerzas", han afirmado en un comunicado difundido por su servicio de prensa. "Si persisten en atacar a nuestras fuerzas, nos veremos obligados a responder en el marco de la legítima defensa", han añadido.

Asimismo, han acusado a otras facciones también conectadas al Gobierno de transición de aumentar su presencia en los barrios de Alepo de Sheij Maqsud y Ashrafieh, donde, supuestamente, han estado "aumentando sus patrullas y realizando vuelos casi constantes con drones sobre la zona, en un acto de provocación abierto y explícito", con la detonación de uno de ellos en las afueras del barrio.

"Estas acciones constituyen una violación del alto el fuego y contradicen el espíritu del acuerdo firmado entre el Consejo Vecinal de Sheij Maqsud y Ashrafieh y el Gobierno de Damasco el 1 de abril de este año", han aseverado, aludiendo a que "han sido condenadas por los residentes de ambos barrios y ponen en peligro la seguridad de los civiles".

De este modo, han hecho un llamamiento a Damasco para que "controle el comportamiento de estos elementos rebeldes, no provoque el colapso de los acuerdos", se abstenga de cualquier acción que pueda agravar las tensiones y preserve la paz civil en toda la ciudad de Alepo y en todas las demás zonas.