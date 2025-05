Las FDS frustran dos ataques de Estado Islámico en Deir Ezzor, en el este de Siria

El día anterior, el grupo yihadista mató a dos combatientes kurdos en la misma gobernación

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este miércoles que han frustrado "con éxito" dos atentados de la organización terrorista Estado Islámico en la gobernación de Deir Ezzor, en el este del país, apenas un día después de que dos de sus miembros murieran en un ataque del grupo yihadista en la misma zona.

La FDS han informado a través de su canal de Telegram de que sus fuerzas "frustaron con éxito" dos ataques ejecutados por células de Estado Islámico en la noche del miércoles, uno contra un puesto de control en Diban, apenas a trece kilómetros al norte de Al Bahra, la ciudad atacada en la víspera donde murieron dos combatientes de las fuerzas kurdas.

El otro ataque tuvo como objetivo un vehículo militar y fue perpetrado en la localidad de Jadida Adikat de la misma gobernación. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha señalado que dos hombres armados de la organización terrorista a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo de las FDS, que respondieron de la misma forma.

No obstante, según el organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe, no se han registrado víctimas mortales y las mismas FDS han asegurado que no se han producido "bajas entre" sus filas.

El Observatorio ha documentado 81 operaciones llevadas a cabo por Estado Islámico en zonas bajo control de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria desde principios de 2025. Según sus estadísticas, estas operaciones han dejado 30 víctimas mortales: dos tercios de las FDS y afiliados; cinco miembros de Estado Islámico; y cinco civiles, la mayoría en Deir Ezzor.