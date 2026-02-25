Fico ve "poco realista" que se reanude el suministro de crudo por el oleoducto Druzhba a principios de marzo

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - ·álek Václav/CTK/dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha afirmado este miércoles que es "poco realista" esperar que se reanude a principios de marzo, como está previsto, el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, que se encuentra en el centro de las tensiones después de que Ucrania cortara la entrega por esta vía.

En este sentido, ha confirmado que estos suministros no se reanudarán antes del próximo mes, unas declaraciones que llegan a medida que el país activa sus reservas estratégicas de petróleo --al igual que Hungría-- y comienza a recibir crudo no ruso mientras se repara el tramo dañado del Druzhba, que fue objeto de un ataque en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

"Según los datos más recientes, no llegará ningún petróleo en febrero; la primera fecha que se contempla es aproximadamente el 3 de marzo", ha afirmado Fico, que ha insistido en que "ni siquiera esta fecha es muy realista", según informaciones del diario 'Dennik'.

Así, ha afirmado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "no quiere liberar más petróleo", por lo que ha manifestado que Kiev "debe cumplir las mismas condiciones que Serbia o Montenegro si quiere ser un Estado miembro de la Unión Europea".

Fico ha descrito Ucrania como un país "completamente corrupto" y ha declarado que Eslovaquia "no se embarcará en ningún tipo de aventura para acelerar su proceso de inclusión" en el bloque comunitario, un proceso que tanto exige Zelenski. "Si va a tardar tanto como Serbia, estamos hablando de un horizonte de unos diez años", ha zanjado.