Fidan asegura que el pacto de defensa con Arabia Saudí y Pakistán "no está dirigido contra ningún país"

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha asegurado que el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, suscrito con Arabia Saudí y Pakistán, establece un compromiso de defensa colectiva técnicamente equivalente al artículo 5 del Tratado de la OTAN y ha recalcado que la iniciativa no está dirigida contra ningún país, incluido Irán.

En declaraciones recogidas por el diario turco 'Milliyet', Fidan ha defendido que el pacto constituye un paso hacia una arquitectura regional de seguridad más autónoma y ha explicado que su negociación se ha prolongado durante dos años y ocho meses con distintos socios y países de Oriente Próximo.

"Fue un día verdaderamente histórico. En nuestra política exterior, que hemos estado impulsando bajo el liderazgo de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), existen algunos pilares fundamentales que hemos perseguido durante muchos años. Fuimos testigos de un acontecimiento relacionado con la consecución de uno de ellos", ha señalado.

El jefe de la diplomacia turca ha explicado que el objetivo de Ankara pasa por reforzar las estructuras regionales capaces de garantizar la seguridad y el desarrollo económico sin depender exclusivamente de potencias externas.

"Es importante aumentar nuestra autonomía regional. Porque las potencias hegemónicas externas no resuelven los problemas de la región; los agravan aún más, y el costo es muy alto. Los países de la región necesitan avanzar hacia estructuras institucionales más sólidas que garanticen su propia seguridad, estabilidad económica, desarrollo y prosperidad", ha afirmado.

UN MECANISMO INSPIRADO EN LA OTAN

Fidan ha apuntado que el acuerdo supone pasar de una relación basada principalmente en entendimientos políticos a un mecanismo institucionalizado en materia de defensa. Según su interpretación, el compromiso de defensa colectiva contemplado en el documento presenta una equivalencia técnica con el artículo 5 de la OTAN.

"El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca es técnicamente equivalente al Artículo 5 del Tratado de la OTAN sobre defensa colectiva. Por eso se establece un pacto de seguridad. Por eso otros países deciden unirse a una alianza: para beneficiarse del apoyo mutuo en materia de protección", ha explicado el ministro turco.

El ministro ha añadido que el acuerdo obliga a sus integrantes a prestarse apoyo mutuo ante una amenaza, si bien la naturaleza concreta de la asistencia dependerá de las circunstancias y de las decisiones que adopten los organismo para aplicar el pacto.

A este fin, el texto contempla la creación de un comité político y militar integrado por los ministros de Exteriores y Defensa y los jefes de Estado Mayor de los países miembros, además de una secretaría general con sede en Arabia Saudí.

"Contaremos con un comité ministerial como estructura. Al igual que en la OTAN, existe un comité político-militar integrado por ministros de Asuntos Exteriores, ministros de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Este comité político-militar es el encargado de concretar la visión propuesta por los líderes de esta alianza y de llevarla a cabo. Habrá una secretaría general, una organización, que implementará la visión de este comité", ha detallado al mismo medio.

En esta línea, Fidan ha insistido en que e propósito del pacto no es otro que institucionalizar la cooperación para evitar que los países tengan que improvisar una respuesta ante una eventual crisis.

"Los países no estarán en condiciones de decir '¿qué íbamos a hacer juntos?' cuando se encuentren en situaciones difíciles. Lo que siempre debemos recalcar, en política exterior o en cualquier otro asunto, es que el éxito no debe dejarse al azar; debe institucionalizarse. Debe hacerse sostenible", ha declarado.

FIDAN DESCARTA QUE IRÁN SEA UN OBJETIVO

Por otro lado, el responsable de Exteriores ha rechazado que el acuerdo tenga como finalidad hacer frente a Irán y ha subrayado que los Estados que no ataquen a los países firmantes no serán considerados enemigos.

"Como ya he dicho, actualmente no existe ningún acuerdo escrito ni firma sobre una amenaza común. Nos comprometemos a 'abordar de cerca la seguridad de cada uno'. Este es un punto de partida", ha insistido.

Asimismo, Fidan ha destacado Turquía, Arabia Saudí y Pakistán no mantienen una política expansionista y que la naturaleza defensiva del pacto impide que este sea utilizado para emprender acciones ofensivas contra terceros países.

"Al analizar las posturas de política exterior de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, se observa que no son países con políticas expansionistas. Son países preocupados por sus propias fronteras, sus propios problemas y su desarrollo, y, en la medida de lo posible, desean contribuir positivamente a su entorno mediante buenas relaciones y lazos de vecindad", ha sostenido.

En este sentido, el jefe de la diplomacia turca ha resumido la posición de Ankara afirmando que ningún Estado que no ataque a los países firmantes constituye un objetivo.

"Cuando nos unimos a estos países, nos convertimos naturalmente en una organización defensiva. No se trata de un enfoque de 'vamos a la ofensiva y hagamos esto o aquello juntos'. Por lo tanto, mientras la región no sea atacada, ya sea desde dentro o desde fuera, esta alianza no puede tener problemas con ningún país. Pero, por supuesto, esta composición de poder que hemos creado contribuirá de forma constructiva a la estabilidad regional", ha apostillado.

MAYOR ALCANCE REGIONAL DEL ACUERDO

El ministro ha avanzado además que Egipto podría incorporarse posteriormente a la alianza, previa resolución de "algunas" cuestiones técnicas, dado que El Cairo ya mantiene una estrecha relación con los tres países y que su eventual adhesión reforzaría la dimensión regional de la iniciativa.

"Egipto ya es un socio natural nuestro en todos los asuntos, y creo que en la próxima etapa también formará parte de la alianza. Ya actuamos como si fuéramos miembros de la alianza; así son nuestras relaciones con todos los países. Existen algunos problemas técnicos. Una vez resueltos, no hay razón para que Egipto no se una. Pero el cuarteto regional conserva su importancia. Egipto es un país importante, y ni Pakistán ni Arabia Saudita discrepan al respecto", ha matizado.

Fidan ha matizado, no obstante, los tres firmantes actuales actuarán como núcleo fundador y que otros países podrán sumarse con su aprobación. "En la visión de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), no deberíamos limitarnos a tres países, sino que deberíamos expandirnos aún más", ha explicado.

De hecho, el presidente turco también ha defendido públicamente la apertura del pacto a otros estados, recalcando nuevamente el pacto "no está dirigido contra ningún país y está abierto a la participación de todos los países hermanos que buscan la paz, la prosperidad y la estabilidad en (la) región".

En esta línea, Fidan ha presentado el acuerdo como parte de una estrategia más amplia para construir una arquitectura regional de seguridad y cooperación económica en Oriente Próximo y otras áreas próximas a Turquía.

"Este es el paso más importante que traerá estabilidad duradera a la región. Esta región ha estado asociada con la inestabilidad durante los últimos 100 años, desde la retirada otomana, de una forma u otra. Pero ahora, los países de la región se están uniendo, asumiendo la responsabilidad de sus actos y dando pasos importantes", ha augurado, antes de afirmar que "existe un amplio respaldo a esta iniciativa, especialmente en el mundo islámico".