Filipinas acuerda con Irán la seguridad de su suministro energético y de sus marineros en Ormuz

Archivo - La ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, durante un discurso en la asamblea de la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Filipinas ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con Irán para garantizar la seguridad de su suministro energético y sus marineros atrapados en la zona del estrecho de Ormuz a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.

En una llamada con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, su homóloga filipinas, Theresa Lazaro, ha valorado el "productivo" intercambio, tras anunciar un acuerdo con el que, a priori, Teherán permitirá el tránsito por la zona de Ormuz.

"Partiendo de las recientes conversaciones, hemos llegado a un acuerdo positivo sobre la seguridad de nuestros marineros y la seguridad de nuestro suministro energético", ha señalado la ministra filipina, quien ha puesto el énfasis en el "cálido espíritu de cooperación" con Irán.

Este pacto llega cuando el precio del petróleo subía más de un 6,5% a las 10.00 horas y superaba los 107 dólares tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el país está "a punto" de lograr sus metas en Irán pero anunciar nuevas ofensivas para las próximas dos o tres semanas.

Washington insiste en que el estrecho de Ormuz se abrirá "de forma natural" cuando "el conflicto haya terminado". El cálculo en la Casa Blanca es que Teherán tendrá que vender petróleo porque "es lo único que tiene para tratar de reconstruirse" y, sin precisar nombres, Trump ha instado a los "países del mundo que reciben petróleo" a través del estrecho que sean ellos los que "cuiden" del paso, así como "aprovecharlo" y "valorarlo".