Filipinas suspende los traslados de trabajadores a Arabia Saudí por verse obligados a pagar sus propios test

MANILA, 28 May. (DPA/EP) -

Las autoridades de Filipinas han suspendido los traslados de trabajadores a Arabia Saudí tras denunciar que empresas que trabajan en el reino árabe les estaba obligando a pagarse sus propias pruebas de coronavirus, así como los gastos de cuarentena y seguro médico.

El Departamento de Trabajo filipino ha informado de que 500 trabajadores que tenían previsto viajar al país se han quedado en tierra y que la suspensión permanecerá en vigor hasta nuevo aviso tras "recibir informaciones de que hay agencias están exigiendo [a los trabajadores filipinos] que asuman los costos de los protocolos de salud y seguridad para la COVID-19 y la prima de cobertura de seguro al ingresar al reino ".

Dichos protocolos incluyen su estancia en una instalación de cuarentena institucional y las pruebas a su llegada a Arabia Saudí, según la orden.

El secretario de Trabajo, Silvestre Bello, ha indicado funcionarios filipinos estaban aclarando una cuestión que atenta contra la política nacional de trabajo, por la que las agencias de contratación o los empleadores asuman los costos de los protocolos Covid-19.

Bello se disculpó con los trabajadores afectados, pero destacó que solo se ocupaba de su bienestar.

"No quiero que viajen y, cuando lleguen a su destino, se vean obligados a pagar. Incluso si sus empleadores le dicen que pagarán, no se limite a creerles sin más. Ellos lo deducirán de sus salarios, y no quiero que eso le suceda", ha indicado.

Más de un millón de filipinos trabajan en Arabia Saudí, principalmente como trabajadores de la construcción, ayudantes domésticos o enfermeras.