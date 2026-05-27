Finlandia convoca al embajador ruso por las "amenazas ilegales" a civiles y diplomáticos en Ucrania

Archivo - La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha convocado este miércoles al embajador ruso en Helsinki, Pavel Kuznetsov, en protesta por las "amenazas ilegales" de Moscú tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de que pidiera su evacuación inmediata, sumándose así a Francia, España, Polonia, Alemania y Países Bajos, además de la Unión Europea.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Exteriores finlandés sus redes sociales, donde ha condenado "enérgicamente las amenazas ilegales y los brutales ataques de Rusia contra la población civil en Ucrania, así como su campaña de intimidación para instar al personal diplomático de los países europeos a abandonar Kiev".

"Rusia no dictará la presencia de Europa en Ucrania", ha zanjado la cartera diplomática en su escueto mensaje.

Esto se produce después de que la cartera de Exteriores rusa instara a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar Kiev por la oleada de ataques que lanzó sobre la capital en represalia por el ataque ucraniano que dejó más de una veintena de muertos en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

Las advertencias de Moscú también fueron para los residentes de Kiev, a los que instó a no acercarse a infraestructura militar y administrativa del Gobierno liderado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.