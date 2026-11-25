Archivo - El presidente y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, durante una presentación en Taipéi. - Vernon Yuen / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha confirmado que mantendrá abierta su investigación contra el fabricante estadounidense de semiconductores Nvidia pese a la restitución de Jensen Huang como consejero delegado de la compañía, al tiempo que ha arremetido contra la gestión del Gobierno federal por "prejuzgar" la actuación de la firma sin examinar los hechos.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión de la agencia de noticias Bloomberg, Bonta ha criticado las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien horas antes calificó a Nvidia como un "buen ciudadano corporativo" tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la junta directiva de la empresa para lograr la reincorporación de Huang.

"Parece haber prejuzgado la conducta de Nvidia cuando hay evidentes señales de alarma por todas partes", ha señalado el fiscal californiano, quien ha defendido que el procedimiento básico de cualquier investigación exige "examinar bajo el capó antes de cerrarlo y decir que se trata de un 'buen ciudadano corporativo'".

Bonta inició la semana pasada sus propias pesquisas para determinar si Nvidia vendió chips avanzados a China o permitió la filtración de información confidencial a raíz de la relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, una mujer vigilada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía al servicio de Pekín, así como para esclarecer si la multinacional "engañó a los inversores y al público" vulnerando la legislación civil y penal de California.

El regreso de Huang al frente de Nvidia se materializó este lunes después de que Trump reconociera haber intervenido "directa e indirectamente" para convencer al consejo de administración de que rectificara la dimisión forzada del directivo la semana pasada, asegurando que no representaba ninguna amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, el propio Huang ha asegurado este martes ante la plantilla de la compañía que la junta directiva no lo restituyó por presiones de las altas esferas gubernamentales, sino tras evaluar los hechos y cerciorarse de que no existía ningún riesgo para la seguridad del país, según recoge la citada agencia.

Las pesquisas estatales en California avanzan en paralelo a la ofensiva en el Congreso estadounidense, donde el Partido Demócrata ha prometido investigar un posible conflicto de intereses de Trump en la restitución de Huang, quien comparecerá el próximo 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes, tras desclasificarse documentos que revelan la autorización para vender casi 880.000 chips avanzados a empresas chinas vinculadas al ámbito militar, como Alibaba, Tencent, Baidu o BYD.