Fiscales de EEUU imputan al hombre que llevaba una bandera confederada en el asalto al Capitolio y a su hijo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fiscales de Estados Unidos han imputado este jueves al hombre que llevaba una bandera confederada durante el asalto al Capitolio realizado por partidarios del presidente, Donald Trump, y a su hijo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, recogida por la cadena de televisión CNN, el hombre, identificado como Kevin Seefried, y su hijo, Hunter, han sido acusados de ingresar a una zona restringida y de desorden público en el Capitolio.

Ambos han prestado declaración sobre su implicación en el asalto al edificio, que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense, por separado al FBI. Según los fiscales, ingresaron al edificio del Senado, donde se fotografió a Seefried con la bandera confederada, "a través de una ventana rota".

Authorities have arrested the man photographed holding a Confederate flag during last week's Capitol siege, according to a law enforcement official https://t.co/HqcSVphOYu pic.twitter.com/5gyyAArhr2