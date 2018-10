Fiscales de EEUU retiran algunos cargos contra Paul Manafort, cuya sentencia será anunciada el 8 de febrero

Publicado 19/10/2018 23:26:46 CET

ALEXANDRIA (ESTADOS UNIDOS), 19 Oct. (Reuters/EP) -

Fiscales de Estados Unidos han acordado este viernes retirar algunos de los cargos criminales presentados contra Paul Manaford, el que fuera jefe de la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump.

Un tribunal ha fijado durante la jornada el 8 de febrero como fecha para la sentencia contra Manafort por cargos de fraude bancario y falsificación en la declaración de la renta.

Los fiscales habían apostado por esperar hasta que Manafort terminara de cooperar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller --que investiga la presunta injerencia rusa en las presidenciales de 2016-- antes de abordar el resto de cargos, pero el juez lo ha rechazado para poder avanzar en el proceso de sentencia de Manafort, que ha comparecido en silla de ruedas debido a problemas de salud.

"No he escuchado ninguna estimación del Gobierno sobre cuándo estará completa esta cooperación", ha sostenido el juez T.S. Ellis. "No voy a seguir de forma interminable" antes de sentenciar a Manafort, ha agregado.

El exjefe de la campaña electoral de Trump llegó en septiembre a un acuerdo con Mueller para declararse culpable de dos delitos --conspiración contra Estados Unidos y conspiración para obstruir a la justicia-- y cooperar en las investigaciones.

Con los dos delitos ya aceptados sobre la mesa, el exasesor se enfrenta a una pena máxima de diez años de cárcel. En agosto, Manafort ya fue condenado por ocho cargos de delitos económicos por un jurado popular.

Trump considera a Mueller epicentro de una "caza de brujas" contra él y su entorno y no ha dejado de cuestionar sus investigaciones, cuyo principal cometido es esclarecer si Rusia interfirió de alguna forma en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.