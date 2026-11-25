Intervención de las fuerzas francesas en un buque cisterna sin pabellón que portaba más de 3.300 kilos de metanfetamina cerca de la Polinesia francesa - CATHERINE VAUTRAN EN X

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han anunciado la incautación en colaboración con Estados Unidos de 150 fardos con un total de 3.328 kilogramos de metanfetamina en un buque cisterna sin bandera que navegaba cerca de la Polinesia Francesa, arquipiélago situado en el sur del océano Pacífico.

La ministra de Defensa francesa, Catherine Vautran, ha celebrado en redes lo que ha considerado como un "nuevo golpe al narcotráfico por parte de la Marina" francesa en el Pacífico, remarcando asimismo la "estrecha colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos" en una intervención realizada "en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, citando a Vautran, ha destacado de igual manera la intervención, "fruto de una estrecha cooperación entre las Fuerzas Armadas en la Polinesia francesa, que movilizaron un buque y un Falcon 50, un avión de patrulla marítima de la Guardia Costera de Estados Unidos, y los servicios del Estado en Polinesia".