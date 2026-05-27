Francia convoca al embajador ruso en París por las "inaceptables amenazas" a diplomáticos en Kiev

Archivo - El embajador ruso en París, Alexei Meshkov - Europa Press/Contacto/Dmitry Orlov - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores francés ha convocado este miércoles al embajador ruso en París, Alexei Meshkov, por la reciente oleada de ataques contra la capital de Ucrania, Kiev, y las "inaceptables amenazas" tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de Moscú pidiera su evacuación inmediata.

"Con sus acciones, Rusia demuestra cada día su cinismo y desprecio por el Derecho Internacional. Francia condena firmemente las intimidaciones de Moscú, que son la prueba del callejón sin salida militar en el que se encuentra el país en Ucrania", ha indicado un portavoz del Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

París ha hecho nuevamente un llamamiento a Moscú a que "ponga fin a su guerra de agresión ilegal" contra Ucrania y ha reiterado que "mantiene su compromiso con la defensa de la seguridad europea y el apoyo" a Kiev.

Esto se produce después de que la cartera de Exteriores rusa instara a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar Kiev por la oleada de ataques que lanzó sobre la capital en represalia por el ataque ucraniano que dejó más de una veintena de muertos en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

Las advertencias de Moscú también fueron para los residentes de Kiev, a los que instó a no acercarse a infraestructura militar y administrativa del Gobierno liderado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Alemania, Países Bajos, Polonia o España han convocado a los representantes diplomáticos rusos en sus respectivos países. Asimismo, la Unión Europea también ha convocado a la encargada de negocios de la misión de la Federación Rusa ante la UE, Karen Malaya, para protestar por dichas amenazas.