El presidente de Líbano aplaude la decisión de Francia e Italia de sumarse a una misión tras el fin de la FINUL

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de Baabda (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha aplaudido este viernes la iniciativa de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para sumarse a una misión inte4rnacional una vez finalice el mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) a finales de este año.

"Damos la bienvenida al anuncio realizado el jueves por los líderes de Francia e Italia en relación con la formación de una coalición internacional para establecer un mecanismo para el periodo que vendrá tras la FINUL", ha afirmado en un comunicado en el que ha expresado que esta medida es "una expresión sincera de compromiso por parte de la comunidad internacional".

Aoun ha indicado que esto constituye una forma de apoyo a la "soberanía e integridad de Líbano" y una "apreciación genuina del rol que desempeñan las Fuerzas Armadas libanesas a la hora de mantener la seguridad y expandir la autoridad estatal sobre todo el territorio, especialmente en las regiones del sur del país".

Asimismo, ha destacado la importancia de "evitar un vacío peligroso tras la salida de la FINUL", una postura que "encaja con la postura de que el Ejército de Líbano es el único garante de la seguridad en el sur y del mantenimiento de la soberanía".

"Líbano aspira a cualquier fórmula internacional que fortalezca las capacidades de sus fuerzas armadas, preserve la unidad de sus territorios y evite que su tierra se convierta en un escenario de escalada o de tensiones regionales", ha afirmado antes de incidir en que Beirut está abierto a la "coordinación con los socios internacionales".

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. La FINUL está formada por alrededor de 8.000 militares, unos 650 de ellos españoles.