Francia y Noruega firman un acuerdo de defensa que incluye la adhesión de Oslo al plan de disuasión nuclear de París

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Francia y Noruega han firmado este miércoles un nuevo acuerdo de defensa que incluye la adhesión de Oslo al plan de disuasión nuclear avanzada propuesto por París a sus aliados europeos como parte de una visita oficial del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, a la capital francesa.

"Noruega, un socio geográfico y estratégico clave con quien ya manteníamos una importante cooperación para garantizar la protección del territorio aliado frente a amenazas externas, representará un valor añadido significativo para esta disuasión avanzada", ha expresado el mandatario francés, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa conjunta con Store.

Macron ha resaltado que el acuerdo es un "hito muy importante" para la relación bilateral y supondrá "el motor de una cooperación muy ambiciosa". "Este fortalecimiento histórico de nuestra cooperación de defensa apuntalará nuestras ambiciones de defensa europea", ha reiterado.

El acuerdo en defensa contempla una cooperación más estrecha en seguridad marítima, guerra híbrida, ciberseguridad, así como cooperación en materia espacial e incluye también un compromiso de defensa mutua en caso de ser necesario.

El jefe del Elíseo presentó en marzo durante un discurso desde Île Longue en Brest su estrategia de disuasión nuclear avanzada, que en la práctica permitiría a los países europeos beneficiarse de la protección otorgada por el arsenal nuclear francés.

Ya entonces, afirmó que hasta ocho países europeos habían considerado la oferta --entre ellos Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca-- si bien Noruega se ha convertido en el primero en adherirse oficialmente al plan.