Francia se opone a las amenazas de Trump de lanzar ataques masivos contra infraestructuras en Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, tras una reunión en el Palacio del Eliseo. - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean Nöel Barrot, ha expresado la oposición del país a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar de forma masiva las infraestructura de Irán si Teherán no acepta un acuerdo para una tregua que incluya la reapertura del paso de Ormuz.

"En lo que respecta a las amenazas esgrimidas por el presidente estadounidense, una vez más, nos oponemos a cualquier ataque contra infraestructuras civiles", ha indicado el titular de Exteriores francés en declaraciones a la emisora France Info, insistiendo que la posición de París es válida para Irán como lo es para la guerra en Ucrania donde lleva años denunciado este tipo de acciones de Rusia.

Sin querer entrar en los detalles del plazo dado por Trump, que en principio expira este martes a las 20.00 horas de Washington, cuando en Irán sean las 3.30 del miércoles, Barrot ha indicado que "no es el primer ultimátum que fija el presidente de Estados Unidos" en el contexto de la guerra.

En cambio el ministro francés ha insistido en que la libre circulación de los buques en el estrecho de Ormuz es "un bien común" que debe preservarse bajo cualquier circunstancia. "Esa es la razón por la que, de manera constante, hemos exigido la apertura de este estrecho, la seguridad marítima y la libertad de navegación", ha indicado.

Francia viene liderando junto a Reino Unido una coalición de más de 40 países que trabaja para un plan diplomático y político para reabrir el estratégico paso, tras reconocer en las últimas semanas que la crisis puede alargarse y que el final de la guerra y la libre navegación por el estrecho no tienen por qué ir de la mano.