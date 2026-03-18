Francia señala que Trump no debería ahora pedir ayuda: "Tiene que asumir su responsabilidad"

Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial para Líbano del presidente francés, Emmanuel Macron, el exministro de Exteriores Jean-Yves Le Drian, ha subrayado este miércoles que París no participará en la guerra de Irán y ha señalado que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "no debería ahora recurrir a los demás pidiendo ayuda".

"Esta no es nuestra guerra", ha reiterado Le Drian en una entrevista para la emisora de radio Franceinfo, en la que ha incidido en que "quienes libra una guerra deben asumir su responsabilidad", entre ellos el propio Trump, quien le corresponde decidir "cómo va a manejar esta situación".

"Él decidió iniciar esta guerra por su cuenta; no debería ahora recurrir a los demás pidiendo ayuda", ha valorado el también exministro de Defensa francés, en referencia a las demandas del presidente de Estados Unidos a sus socios para que participen en las operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Le Drian ha explicado que la operación militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán forma parte de un contexto, y cita la guerra de Ucrania o los ataques de Hamás del 7 de octubre, en el que es cada vez más difícil garantizar el Derecho Internacional como referente en situaciones de conflicto.

No obstante, se ha mostrado convencido de que, "en algún momento", Europa y quienes rechazan esta escalada de la violencia "actuarán conjuntamente para establecer un nuevo orden internacional" y revivir el multilateralismo.

"RESPUESTA DESPROPORCIONADA DE ISRAEL"

Le Drian ha enfatizado que la negociación es la única vía posible para resolver la guerra entre Israel y el partido milicia chií Hezbolá en Líbano y ha puesto en valor la figura del presidente Macron como "el único que pueda hablar con todos",

"Es fundamental que las negociaciones comiencen en Líbano", ha señalado Le Drian, quien ha valorado como "desproporcionada" la respuesta israelí. "Tiene un efecto contraproducente", puesto que "une a los diferentes actores contra Israel" cuando la responsabilidad del conflicto recae en Hezbolá, ha opinado.

No obstante, ha reprochado a las autoridades israelíes que pretenda ahora que el Gobierno de Líbano acabe con la capacidad militar de Hezbolá "en tres días y bajo bombardeos" cuando ni ellos fueron capaces de hacerlo durante todo el tiempo que han estado ocupando territorio libanés.