Las fuerzas de seguridad turcas detienen a un hombre sirio por un atentado en 2013 que dejó más de 50 muertos

Archivo - Punto fronterizo de Cilvegozu, en el distrito de Reyhanli, Turquía - Murat Kocabas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido este jueves a un hombre de nacionalidad siria sospechoso de participar en el atentado perpetrado en 2013 en la localidad de Reyhanli, situada en la provincia de Hatay (sur), que se saldó con la muerte de más de 50 personas.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, han indicado que la Organización de Inteligencia Turca (MIT) detuvo al sospechoso, identificado como Omar al Jatib, mientras trataba de huir a Europa por mar, si bien no ha precisado dónde y cuándo fue arrestado.

El hombre, sobre el que pesaba una notificación roja de Interpol, habría coordinado la comunicación entre los atacantes y los funcionarios de inteligencia leales al entonces presidente de Siria, Bashar al Assad.

Las autoridades turcas consideran que Al Jatib reunió a Yusuf Nazik --detenido en 2018-- con Kifah Mulhem, alto cargo de la inteligencia siria, para determinar los planes del ataque.

También aseguran que tanto Al Jatib y Nazik como el resto de implicados --Temir Dukanci y Muhamed Dib Korali, ambos detenidos a principios de 2025-- fueron recompensados económicamente por el entonces gobierno sirio.

El Gobierno de Turquía acusó a las autoridades de Siria de estar detrás del atentado, si bien Damasco se distanció del mismo. Un tribunal condenó en febrero de 2018 a nueve personas a cadena perpetua y a otras trece a diversas penas de cárcel por su papel en el suceso.