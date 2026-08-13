Las fuerzas yemeníes repelen un ataque hutí en Taiz en medio de la escalada militar en varios frentes

Archivo - El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari - Europa Press/Contacto/Mohammed - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas afiliadas al Gobierno reconocido internacionalmente en Yemen han asegurado haber repelido un ataque perpetrado por los rebeldes hutíes contra sus posiciones al sur del distrito de Haifan, en la gobernación de Taiz, en el marco del incremento de ataques cruzados en varios frentes del país.

El centro de prensa del mando regional del distrito de Tur al Baha --que abarca partes de las gobernaciones de Lahj y el sur de Taiz-- ha informado en redes sociales de que las fuerzas de la Cuarta Brigada de Infantería han repelido un ataque hutí, afirmando además que las "milicias terroristas" han sufrido "grandes pérdidas".

En las últimas horas, el Gobierno yemení ha informado de una serie de ataques contra posiciones hutíes en distintas gobernaciones, incluyendo Marib y Al Yauf, además de puntos al este de la ciudad de Taiz, lo que hace temer que el conflicto se expanda rápidamente a otras zonas del país.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha instado a las partes a detener la "escalada" en Yemen y proteger a los civiles y la infraestructura civil tras el incremento más significativo de las hostilidades "desde el alto el fuego negociado por la ONU en 2022".