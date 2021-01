El Gobierno de Bolivia ve "contradicciones" en las partidas presupuestarias a nivel local para luchar contra la pandemia

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno boliviano ha alertado este martes de que existen algunas "contradicciones" en las partidas presupuestarias a nivel regional para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

En términos generales, los diferentes municipios del país han asignado 48,3 millones de bolivianos (5,6 millones de euros) a las medidas para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, dicha partida es de solo 17 millones de bolivianos (algo más de dos millones de euros) para las gobernaciones.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, ha indicado que esto demostraría que las gobernaciones no han previsto recursos económicos suficientes para hacer frente a la COVID-19, según informaciones del diario 'El Deber'.

"Las gobernaciones de Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni no han asignado en el presupuesto 2021 ningún peso para la atención del coronavirus, esto llama la atención porque salen en la prensa a declarar que están dispuestos a comprar vacunas, y hay contradicciones porque se quejan de no tener plata, no tienen recursos porque no presupuestaron", ha sostenido Mamani en una entrevista con Bolivia TV.

Lo propio sucede con los municipios, tal y como ha expresado, dado que "las capitales Cobija, Tarija, Potosí, Cochabamba y Sucre tampoco presupuestaron ni un peso, a pesar de que la pandemia continúa".