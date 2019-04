El Gobierno británico defiende negociar el Brexit con Corbyn, pero no descarta una salida sin acuerdo

Publicado 07/04/2019 14:15:24 CET

LONDRES, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Conservador británico en el Parlamento, Andrea Leadsom, ha defendido este domingo los contactos abiertos con el principal partido de la oposición, el Partido Laborista, para modificar el Acuerdo de Retirada y lograra el respaldo parlamentario laborista.

En cualquier caso, Leadsom ha subrayado que si finalmente Reino Unido sale de la UE la semana que viene sin ningún tipo de acuerdo "no sería tan nefasto".

En ese sentido, ha asegurado que se han realizado "preparativos" para paliar gran parte de las consecuencias de una salida de Reino Unido sin acuerdo con Bruselas y ha subrayado que es "absolutamente inaceptable" una prórroga de las negociaciones más allá de las elecciones europeas de finales de mayo.

"No sería ni de lejos tan nefasto como muchos defienden. El funcionariado ha hecho un excelente trabajo para garantizar que se minizarían los problemas. No defiendo una salida sin acuerdo, pero no sería tan malo como muchos quieren pensar", ha argumentado.

May y el líder laborista, Jeremy Corbyn, negocian un nuevo acuerdo y el Gobierno ha planteado incluso un acuerdo aduanero con la UE para atraerse el apoyo laborista. Sin embargo, Corbyn defiende como máximo irrenunciable una unión aduanera con la UE.

La portavoz de Negocios del Partido Laborista, Rebecca Long-Bailey, quien participa en los contactos, ha asegurado este domingo que las conversaciones se desarrollan en un ambiente "bastate positivo y esperanzador", aunque ha reconocido que los avances son escasos.

"Lo triste es que en este momento no hemos conseguido en general ningún cambio del acuerdo, pero esperamos que eso cambie en los próximos días y queremos seguir negociando, igual que el Gobierno", ha apuntado en declaraciones en un programa de la BBC. "Ahora estmaos esperando la respuesta del Gobierno sobre si están dispuestos a modificar sus líneas rojas", ha explicado.

En respuesta, la portavoz conservadora, Leadsom, ha señalado que el acuerdo aduanero incluido en el Acuerdo de Retirada rechazado ya tres veces en el Parlamento es "una excelente propuesta".

En cualquier caso, parece poco probable que May pueda presentar a Bruselas un plan coherente como el que requiere la UE para evitar la salida de Reino Unido antes del próximo viernes, 12 de abril.

A todo ello se suma una iniciativa parlamentaria que ordena al Gobierno evitar a toda costa una salida sin acuerdo cuya tramitación parlamentaria culminará previsiblemente este lunes.