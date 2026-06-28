El Gobierno de Israel aprueba la propuesta para reconocer oficialmente el genocidio armenio

Archivo - Memorial por el Genocidio Armenio en Ereván - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aprobado este domingo la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer de manera oficial el genocidio armenio, el exterminio de esta población a manos del antiguo Imperio Otomano durante la I Guerra Mundial, que Turquía nunca ha reconocido específicamente como tal.

Las masacres de 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1918 han sido admitidas como genocidio desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos, así como por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Los descendientes de armenios que sobrevivieron a las matanzas han instado a los países occidentales a etiquetar estos hechos como genocidio en medio de las presiones por parte de Turquía, que es un poderoso aliado de la OTAN y socio de los europeos.

Turquía, como estado sucesor del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo elaborado por los otomanos.

El anuncio ha sido realizado por el propio ministro de Exteriores israelí. "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", ha manifestado el ministro antes de agradecer el respaldo que le han otorgado en esta iniciativa el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el resto del gabinete.

"Este horrible genocidio, ocurrido hace más de un siglo y cuyos hechos históricos ya no se discuten, se cobró la vida de 1,5 millones de personas y destruyó un antiguo patrimonio cultural e histórico. Como judíos, y especialmente como nación-estado del pueblo judío, creo que es nuestro deber moral tomar esta decisión", ha manifestado el ministro.

Con esta decisión, aprobada de forma unánime, Israel se une a 32 países que, dice Saar, "han cumplido con su deber moral al reconocer la verdad histórica y rechazar los intentos de negarla".