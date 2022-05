El Gobierno de Israel queda en minoría en el Parlamento tras la salida de una parlamentaria del izquierdista Meretz

Zoabi critica un giro a la derecha del Ejecutivo y dice que la situación del último mes es "intolerable"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Rinauie Zoabi, parlamentaria del partido izquierdista Meretz, ha anunciado este jueves su salida de la coalición de gobierno en Israel, después de que Idit Silman hiciera lo propio hace seis semanas, lo que deja al Ejecutivo en minoría en el Parlamento.

Zoabi ha indicado en una carta enviada a los líderes de la coalición, el primer ministro y el ministro de Exteriores, Naftali Bennett y Yair Lapid, respectivamente, que su decisión está motivada por lo que describe como un giro a la derecha por parte del Gobierno.

"Desafortunadamente, durante los últimos meses, por consideraciones políticas estrechas, los líderes de la coalición han decidido preservar y fortalecer el ala derechista", ha criticado, antes de cargar contra las políticas contra los árabe-israelíes, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Así, ha apuntado concretamente a las demoliciones de viviendas palestinas construidas sin permiso y a una ley que prohíbe a los palestinos casados con israelíes de contar con residencia permanente en Israel. Zoabi ha subrayado que lo sucedido durante el último mes es "intolerable", en referencia a los enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas y la muerte de la periodista Shirín abu Aklé tras recibir un disparo en la cabeza durante una operación de las fuerzas israelíes en la ciudad Cisjordana de Yenín.

"Ya no más. No puedo seguir apoyando la existencia de una coalición que acosa a los árabes de esta forma desgraciada", ha indicado Zoabi, de 50 años y nacida en la ciudad árabe de Nazaret, en el norte de Israel. Tras la publicación de la carta, fuentes de Meretz han dicho que no sabían nada de antemano.

El anuncio de Zoabi podría llevar a la oposición a presentar ante la Knesset un proyecto de ley para disolver el Parlamento y celebrar nuevas elecciones en el país, lo que saldría adelante si logra el apoyo de 61 de los 120 parlamentarios. En estos momentos, la coalición contaría únicamente con 59 apoyos, tras ver la luz el año pasado con 61 escaños.

En este sentido, Yariv Levin, parlamentario del Likud del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, ha recalcado que "el fracasado gobierno de Bennett y Lapid se ha convertido en un gobierno en minoría". "Está claro que el Gobierno ha perdido su derecho a existir", ha zanjado.

El actual Gobierno asumió el poder en junio tras 12 años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel. La coalición, no obstante, está formada por ocho partidos que abarcan todo el espectro político después de un histórico acuerdo para evitar unas nuevas elecciones, después de que tuvieran que celebrarse cuatro comicios en dos años ante la incapacidad de formar mayorías.