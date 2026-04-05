Kuwait denuncia ataques iraníes contra edificios gubernamentales e infraestructura energética

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado en la noche de este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, una petrolera y dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, en el marco de las agresiones iraníes contra sus vecinos del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.

"El edificio del Complejo de Ministerios en la ciudad de Kuwait fue atacado la noche del sábado 4 de abril de 2026 por un dron enemigo como resultado de la atroz agresión iraní", ha anunciado el Ministerio de Finanzas kuwatí a través de un comunicado en redes.

Aunque no se han registrado víctimas humanas, sí se han producido daños materiales en el complejo, que alberga las sedes de varios ministerios de Kuwait.

Tras el ataque, los equipos de emergencia se han dirigido al edificio gubernamental "siguiendo los procedimientos aprobados", han informado las autoridades kuwatíes, que han decidido que los empleados que trabajan en el complejo trabajarán de forma remota este domingo, posponiendo así la atención al público hasta el próximo lunes.

También han sido objetivo de los ataques iraníes dos plantas de energía y desalinizadoras de agua, donde tampoco se han registrado víctimas, tal y como ha comunicado en redes el Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable de Kuwait.

Según esta información, se han producido "daños materiales significativos" y dos unidades de generación de energía se han detenido en estas dos instalaciones, donde los equipos de emergencias están trabajando para "garantizar la continuidad de los servicios". "La seguridad y estabilidad de los sistemas de electricidad y agua son una prioridad absoluta", ha subrayado la cartera energética kuwatí.

Por su parte, el consorcio petrolero estatal de Kuwait ha anunciado que un complejo del árae de Shuwaikh ha sido blanco de los drones iraníes en la madrugada del domingo, lo que ha provocado un incendio, sin víctimas por el momento.

"El edificio fue evacuado por completo como medida de precaución y actualmente se está realizando una evaluación de los daños", ha añadido la Kuwait Petroleum Corporation, detallando a su vez que "se están tomando las medidas necesarias para asegurar el sitio y garantizar la seguridad de los empleados".

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, la República Islámica ha respondido a la agresión con cientos de ataques contra sus vecinos del Golfo, especialmente aquellos con bases militares estadounidenses, como es el caso de Kuwait.