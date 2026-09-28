El Gobierno de Países Bajos convoca al embajador israelí tras la retirada de credenciales a diplomáticos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen (archivo) - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Países Bajos ha convocado al embajador israelí en Ámsterdam, Zvi Aviner Vapni, al Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a la decisión de Israel de revocar las credenciales a los diplomáticos neerlandeses en la ciudad cisjordana de Ramala en represalia a su vez por el embargo a productos de asentamientos en Cisjordania y los ocupados Altos del Golán.

El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha explicado que espera que el embajador israelí explique los motivos de la revocación de las credenciales diplomáticas de varios trabajadores del país europeo destinados en Ramala.

Berendsen ha realizado estas declaraciones desde La Haya, donde ha comparecido ante la prensa acompañado del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johan Wadephul.

Los diplomáticos neerlandeses deberán abandonar Israel en un plazo de siete días, una medida que Berendsen considera "innecesaria" y por eso espera los motivos de Vapni este martes, cuando visitará la sede del Ministerio de Exteriores en Ámsterdam.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha argumentado que "si Países Bajos quiere seguir representando sus intereses ante los palestinos, lo puede hacer a través del territorio de la Autoridad Palestina en lugar de desde el territorio del Estado de Israel".