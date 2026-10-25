El Gobierno portugués asegura que solo hubo "un porrazo" y defiende el uso de la fuerza "proporcionada"

Intervención policial para el desmantelamiento de la acampada por la vivienda de Oporto - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Administración Interna del Gobierno portugués, Luís Neves, ha defendido este domingo la intervención "proporcionada" de la Policía durante el desalojo de las acampadas por la vivienda de Lisboa y Oporto durante la pasada noche porque solo vio "un porrazo".

"He seguido la acción y solo he visto en una única ocasión que se empleara una porra ante una oposición manifiesta. Por tanto, lo que yo vi, y creo que todos vimos, fue el uso de fuerza física para, efectivamente, hacer cumplir la ley y el Estado de derecho. De eso es de lo que estamos hablando aquí", ha añadido en declaraciones recogidas por el diario 'Público'.

Neves ha participado en un acto en Celorico de Basto en el que ha asegurando que, aunque a nadie le gusten este tipo de imágenes, la Policía seguirá actuando "siempre que sea necesario".

Decenas de personas han resultado heridas esta madrugada en los desalojos de los campamentos por la vivienda levantados en el centro de Lisboa y de Oporto.