El Gobierno sirio anuncia un alto el fuego en tres barrios de Alepo tras días de combates con milicias kurdas

Vehículos de fuerzas de seguridad sirios en una calle a las afueras del barrio de Ashrafiyé, en Alepo - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha anunciado este viernes un alto el fuego en los barrios Sheij Maqsud, Ashrafiyé y Bani Zeid, en la ciudad de Alepo, tras varios días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), y ha "solicitado" a los combatientes kurdos que abandonen la zona antes de las 7.00 horas de este viernes.

El Ministerio de Defensa sirio ha declarado una tregua a partir de las 3.00 horas (hora local, las 1.00 en la España peninsular y Baleares), en un comunicado en el que ha justificado la medida ante la "preocupación por la seguridad de nuestros civiles" en esta localidad del noroeste del país y para evitar "cualquier escalada militar en (sus) barrios residenciales".

En la nota, Damasco "solicita a los grupos armados" que abandonen los citados distritos y les da de plazo para ello hasta las 9.00 horas de este viernes (hora local, 7.00 en España peninsular y Baleares), permitiéndoles "llevar consigo únicamente su arma individual ligera". "El Ministerio de Defensa insta a las personas afectadas a que cumplan estrictamente el plazo establecido, con el fin de garantizar la seguridad de todos y evitar cualquier enfrentamiento sobre el terreno", agrega el escrito difundido a través de la agencia de noticias estatal SANA.

La cartera militar ha asegurado que el Ejército "se compromete a escoltarlos y garantizar su paso en condiciones de total seguridad hasta su llegada a las zonas del noreste del país" y ha indicado que también participarán en este operativo las fuerzas de seguridad internas.

Asimismo, ha defendido que de este modo busca "poner fin a la situación militar en estos barrios, allanando el camino para el restablecimiento de la autoridad de la ley y las instituciones oficiales, así como permitir que los habitantes que se vieron obligados a abandonar sus hogares por la fuerza puedan regresar a ellos y reanudar su vida normal en un clima de seguridad y estabilidad".

El Ejército sirio confirmó este jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las FDS --que han denunciado al menos doce muertos y más de 60 heridos a consecuencia de ataques atribuidos a Damasco-- en Sheij Maqsud y Ashrafiyé, asegurando que estos barrios controlados por las milicias kurdas han sido convertidas en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones" y justifica esta acción para "neutralizar las posiciones estratégicas" del grupo armado.

Además, señaló estos dos barrios de Alepo como "objetivos militares legítimos" y abrió "corredores humanitarios" para evacuar a la población civil, en medio de las tensiones crecientes entre Damasco y las milicias kurdas después de la falta de avances para un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.