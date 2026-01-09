El Gobierno sirio anuncia un alto el fuego en tres barrios de Alepo tras días de combates con milicias kurdas

Vehículos de fuerzas de seguridad sirios en una calle a las afueras del barrio de Ashrafiyé, en Alepo
Vehículos de fuerzas de seguridad sirios en una calle a las afueras del barrio de Ashrafiyé, en Alepo - Europa Press/Contacto/Stringer
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 9 enero 2026 2:24
Seguir en

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha anunciado este viernes un alto el fuego en los barrios Sheij Maqsud, Ashrafiyé y Bani Zeid, en la ciudad de Alepo, tras varios días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), y ha "solicitado" a los combatientes kurdos que abandonen la zona antes de las 7.00 horas de este viernes.

El Ministerio de Defensa sirio ha declarado una tregua a partir de las 3.00 horas (hora local, las 1.00 en la España peninsular y Baleares), en un comunicado en el que ha justificado la medida ante la "preocupación por la seguridad de nuestros civiles" en esta localidad del noroeste del país y para evitar "cualquier escalada militar en (sus) barrios residenciales".

En la nota, Damasco "solicita a los grupos armados" que abandonen los citados distritos y les da de plazo para ello hasta las 9.00 horas de este viernes (hora local, 7.00 en España peninsular y Baleares), permitiéndoles "llevar consigo únicamente su arma individual ligera". "El Ministerio de Defensa insta a las personas afectadas a que cumplan estrictamente el plazo establecido, con el fin de garantizar la seguridad de todos y evitar cualquier enfrentamiento sobre el terreno", agrega el escrito difundido a través de la agencia de noticias estatal SANA.

La cartera militar ha asegurado que el Ejército "se compromete a escoltarlos y garantizar su paso en condiciones de total seguridad hasta su llegada a las zonas del noreste del país" y ha indicado que también participarán en este operativo las fuerzas de seguridad internas.

Asimismo, ha defendido que de este modo busca "poner fin a la situación militar en estos barrios, allanando el camino para el restablecimiento de la autoridad de la ley y las instituciones oficiales, así como permitir que los habitantes que se vieron obligados a abandonar sus hogares por la fuerza puedan regresar a ellos y reanudar su vida normal en un clima de seguridad y estabilidad".

El Ejército sirio confirmó este jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las FDS --que han denunciado al menos doce muertos y más de 60 heridos a consecuencia de ataques atribuidos a Damasco-- en Sheij Maqsud y Ashrafiyé, asegurando que estos barrios controlados por las milicias kurdas han sido convertidas en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones" y justifica esta acción para "neutralizar las posiciones estratégicas" del grupo armado.

Además, señaló estos dos barrios de Alepo como "objetivos militares legítimos" y abrió "corredores humanitarios" para evacuar a la población civil, en medio de las tensiones crecientes entre Damasco y las milicias kurdas después de la falta de avances para un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado