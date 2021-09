El Gobierno de Zimbabue alerta a los funcionarios de que si no están vacunados no recibirán su salario

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zimbabue ha alertado a los funcionarios de que si no se vacunan contra el coronavirus no recibirán sus salarios, algo que podría afectar al 10 por ciento de los trabajadores públicos que todavía no han sido inoculados, según el director de la Comisión de Servicios Públicos, Jonathan Wutawunashe.

En una misiva enviada a todos los funcionarios, Wutawunashe les ha pedido, en línea con la estrategia adoptada por la Administración, que se vacunen, ya que los que no lo estén "no podrán presentarse a trabajar y, por lo tanto, no se considerará que estén trabajando", dejando de recibir así su salario, según ha confirmado a DPA.

Actualmente, el Gobierno está "revisando ministerio por ministerio" los trabajadores que no han sido vacunados, que suponen un 10 por ciento del total de funcionarios, según Wutawunashe, informa 'The Chronicle'.

La medida, que ya ha sido tildada de "draconiana" por los sindicatos del país africano, no se aplicará a aquellos que no se vacunen por consejo médico, aunque Wutawunashe ya ha advertido que "las excepciones serán pocas".

Desde el estallido de la pandemia, 127.083 personas se han contagiado de coronavirus en Zimbabue, de las cuales 4.551 han perdido la vida, según las cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins.