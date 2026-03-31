La Guardia Revolucionaria avisa de que prevé "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra EEUU e Israel

Manifestación progubernamental en Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este martes de que trabaja con "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra Estados Unidos e Israel, tras indicar la "expansión lógica y calculada" del frente de guerra.

"Hemos considerado un horizonte a largo plazo para la erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región, con el fin de preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica hacia la Jerusalén ocupada", ha indicado el cuerpo en el marco de una actualización de sus operaciones en respuesta a la misión 'Furia Épica' lanzada contra la República Islámica.

En este sentido, las autoridades iraníes apuntan que el cambio en las "tácticas ofensivas" de Irán y el uso de "nuevos sistemas de misiles", "junto con la expansión lógica y calculada del frente de guerra por parte de las zonas de resistencia", hacen prever una "transformación cualitativa y estratégica en el terreno".

El balance de la Guardia Revolucionaria, recogido por la agencia semioficial Tasnim, indica que las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria atacaron "escondites" de las fuerzas estadounidenses en las bases de Al Dafra, Victoria y Ali al Salem, en Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, respectivamente, "con drones de ataque y misiles de precisión en una operación continua y consecutiva".

Igualmente, reivindica las más de 120 acciones del partido milicia chií Hezbolá en Líbano, así como de fuerzas proiraníes en Irak y Yemen, asegurando que han infligido "golpes devastadores" a los Ejércitos de "invasores".

La guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero deja ya más de 2.000 muertos en territorio iraní. Entre las víctimas se encuentran destacadas figuras de la República Islámica como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.