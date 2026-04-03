La Guardia Revolucionaria de Irán niega haber atacado una planta desalinizadora en Kuwait

Un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán. - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha negado este viernes haber atacado una planta desalinizadora en Kuwait, cuyas autoridades han denunciado horas antes ataques contra una planta y una central eléctrica a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y que ha suscitado ataques en represalia contra países del golfo Pérsico.

"El ataque contra la central y la planta de desalinización en Kuwait es el resultado del trabajo del régimen sionista", ha aseverado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

En este sentido, ha acusado a Israel de actuar con "depravación y bajeza" mientras aquellos países de la zona alineados con los intereses estadounidenses e israelíes sufren las represalias de Teherán a raíz de la ofensiva.

Previamente, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energía de Kuwait informó de estos ataques, que han llevado al despliegue de equipos técnicos y de emergencia en la zona, donde están "poniendo en marcha planes de contingencia previstos para poder mantener las operaciones y asegurar estas zonas".

Así, ha hecho un llamamiento a "la calma" y ha instado a la población a "no dejarse influir por rumores sino a obtener información de fuentes oficiales". "Estamos supervisando la situación con transparencia", ha añadido.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades kuwaitíes han informado de ataques lanzados desde territorio iraní contra el país a medida que busca bombardear objetivos estadounidenses e israelíes en la región, incluidas bases militares.