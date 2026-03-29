La Guardia Revolucionaria iraní ataca infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

Mapa de Oriente Próximo - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado este sábado dos fábricas de aluminio en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en represalia por los ataques contra su infraestructura industrial perpetrados el viernes por Estados Unidos e Israel, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica.

"Más allá de cualquier nivel de agresión, se asestará un golpe aún más contundente a la estructura militar y económica de los enemigos", ha advertido la Guardia Revolucionaria en un comunicado, en el que ha informado de ataques con misiles y drones contra la fábrica Al Tawila (EMAL) en Emiratos y la Fábrica de Aluminio Alba (ALBA) en Bahréin.

Según las autoridades iraníes, sus objetivos desempeñan un "papel fundamental" en la producción de las industrias militares del ejército estadounidense, ya que las acusa de estar "afiliadas y relacionadas" con las industrias militares y aeroespaciales norteamericanas en Oriente Próximo.

Emirates Global Aluminim, la compañía que opera la fábrica Al Tawila, atacada este sábado por Irán, ha confirmado en un comunicado que sus instalaciones han sufrido "daños significativos" a consecuencia del ataque, en el que han resultado heridos "varios" trabajadores, ninguno de gravedad.

Según la información de EGA, su fábrica se ha visto afectada por un ataque con drones y misiles iraníes en la mañana de este sábado contra la Zona Económica Califa Abu Dabi, cerca del puerto Califa, al sur de Abu Dabi.

También la fábrica ALBA, en Bahréin, ha confirmado el ataque contra sus instalaciones, en el que han resultado heridos de leves dos de sus empleados, a través de un comunicado recogido por el medio local 'News of Bahrain".

La compañía ha asegurado que están evaluando "el alcance de los daños en sus instalaciones" mientras los trabajos continúan "con espacial atención en la seguridad de los trabajadores".

Los ataques iraníes contra industrias en el Golfo se producen después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una oleada de ataques contra infraestructura energética en territorio iraní este viernes, una agresión calificada de "ecocidio" por las autoridades del país persa.