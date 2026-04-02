La Guardia Revolucionaria reivindica un ataque a un centro de Amazon en Bahréin siguiendo las amenazas a tecnológicas

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado este jueves un ataque a un centro de computación de Amazon en Bahréin, siguiendo las amenazas de atentar contra instalaciones de casi una veintena de grandes empresas, muchas de ellas tecnológicas.

"Cumplimos nuestra promesa honesta y en respuesta a los asesinatos, en la primera acción contra la tecnología de espionaje y las empresas terroristas, el centro de computación en la nube de Amazon en Bahréin fue atacado y destruido", ha anunciado la rama de las Fuerzas Armadas de Irán.

De esta forma ha señalado que se trata de "la primera advertencia práctica al enemigo" para que deje de ignorar los avisos de Irán y cese los "asesinatos".

"Castigaremos con mucha más severidad a las próximas empresas que hemos anunciado previamente, y la responsabilidad de la destrucción total de estas empresas en la región recae sobre el propio presidente de Estados Unidos", ha indicado, señalando a Donald Trump.

La Guardia Revolucionaria amenazó este martes con lanzar ataques contra instalaciones de Microsoft, Apple, Google, Meta, Boeing y Tesla y otras 14 empresas en la región. A estas compañías, Teherán las acusa de participar en "operaciones terroristas". "Tanto ustedes como sus aliados israelíes han causado la muerte de varios ciudadanos iraníes", avisó el cuerpo iraní.