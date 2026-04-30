Guterres alerta de una grave crisis económica por el bloqueo en Ormuz: "Toda la humanidad está pagando el precio"

El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este jueves de la "estrangulación" de la economía global debido a las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que "toda la humanidad pagando el precio" de esta situación.

Así, ha dicho sentirse "profundamente preocupado por la restricción de los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz, lo que socava la distribución de petróleo, gas, fertilizantes y otros materiales de vital importancia". "Como en cualquier otro conflicto, la humanidad es la que está pagando el precio, incluso aunque unos pocos estén sacando enormes beneficios", ha aclarado.

"El sufrimiento se podrá sentir durante mucho tiempo", ha afirmado, antes de pedir a todas las partes "dejar que los barcos" atraviesen esta importante zona para el comercio mundial y la exportación de crudo. "32 millones de personas pueden ser empujadas hacia la pobreza. Los fertilizantes se acaban, los cultivos se quedan cortos. 45 millones de personas podrían hacer frente al hambre extrema", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el mundo aún se está recuperando de la "conmoción" que supusieron la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania, cuestiones que "acarrearán un desastre económico" de cara al futuro. "Un sufrimiento inmenso se apodera de la población, especialmente de las más vulnerables del mundo, y nos enfrentamos al espectro de una recesión global, con consecuencias dramáticas para las personas, la economía y la estabilidad política y social", ha añadido.

"Estas consecuencias no son acumulativas, sino exponenciales. Cuanto más tiempo permanezca bloqueada esta vía marítima vital, más difícil será revertir el daño y mayor será el costo para la humanidad. Los países en desarrollo serán los más afectados, ya que una deuda abrumadora dificulta su capacidad de afrontar la situación", ha sostenido.

Es por ello que ha hecho hincapié en que "cada día que los barcos no pueden navegar aumentan los costes y se amplifican las repercusiones sobre la economía global. Mi mensaje a todas las partes es claro: los derechos y libertades de navegación deben restablecerse de inmediato, de conformidad con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad". "Abran el Estrecho. Permitan el paso a todos los barcos. Dejemos que la economía global vuelva a respirar", ha apuntado.