Guterres celebra la reanudación de las conversaciones entre EEUU e Irán

La delegación iraní llega a Omán para participar en las conversaciones indirectas con EEUU - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido la reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos tras meses de absoluta desconexión, en particular a raíz de los bombardeos israelíes y norteamericanos del pasado verano contra las instalaciones nucleares de la república islámica.

Estados Unidos e Irán han concluido este viernes conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y han llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros, tras unas conversaciones que Mascate ha calificado de "muy serias".

Fuentes oficiales iraníes han confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press la conclusión de los contactos indirectos en la capital de Omán, aunque han indicado que "no necesariamente" las negociaciones seguirán en los próximos días.

De todas maneras, Guterres "celebra la reanudación de las conversaciones entre la república islámica" y "espera que contribuyan a reducir las tensiones regionales y a prevenir una crisis más amplia", ha indicado en comentarios publicados por su portavoz, Stepháne Dujarric.

El secretario general, además, agradece a los países de la región "sus esfuerzos para hacer posibles estas conversaciones, y a Omán por acogerlas".

Guterres, recuerda su portavoz, "ha abogado constantemente por la desescalada y la solución pacífica de las controversias de conformidad con la Carta de Naciones Unidas" antes de asegurar que "todas las preocupaciones pueden y deben abordarse mediante el diálogo pacífico".