Guterres insta a Israel a "devolver inmediatamente a la ONU" el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este

Archivo - Las autoridades israelíes demuelen las instalaciones de la UNRWA en su oficina de Jerusalén y Cisjordania, tras la entrada en vigor de la ley de 2024 que prohibió a la organización de la ONU operar en territorio israelí, en enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "en los términos más enérgicos" la planeada construcción de una base militar israelí en las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, y ha instado al Ejecutivo israelí a revocar la decisión y "devolver inmediatamente a la ONU" el citado complejo.

"El secretario general insta al Gobierno de Israel a que revoque su decisión y devuelva inmediatamente a Naciones Unidas el complejo de la UNRWA en Sheij Jarrá", reza un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.

El documento, además, recuerda que "el Estado de Israel no tiene derecho a ejercer poderes soberanos en ninguna parte del territorio palestino ocupado y tiene la obligación de poner fin a su presencia ilícita en dicho territorio, incluida Jerusalén Este, lo antes posible".

En el propio comunicado, "el secretario general condena en los términos más enérgicos la decisión de las autoridades israelíes de establecer instalaciones militares" en el citado complejo que, recuerda, "ocuparon en enero", pero "sigue siendo un recinto de Naciones Unidas".

Ante esta coyuntura, Guterres ha rechazado unas medidas "sin precedentes y de escalada" contra la agencia, subrayando que "constituyen una violación de la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas" y que "representan un obstáculo para la aplicación del claro mandato de la Asamblea General para la continuidad de las operaciones de la UNRWA en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este".

En este sentido, ha tachado de "totalmente inaceptables" las acciones del Ejecutivo israelí a este respecto y ha lamentado que éste "siga adoptando medidas que violan sus obligaciones en relación con los privilegios e inmunidades de la ONU" y que, además, son, "como ha afirmado la Corte Internacional de Justicia, ilegales".

El secretario general ha renovado y acrecentado así las quejas transmitidas el lunes por su portavoz adjunto, Farhan Haq, que apelaban también a la "inviolabilidad" de las sedes de la organización tras el anuncio del Gobierno israelí para la construcción de un museo militar en el complejo de Sheij Jarrá, sobre el que la ONU ya trasladó su "preocupación por lo que ha ocurrido en este lugar, por cómo fue invadido y capturado".