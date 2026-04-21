Guterres pide la liberación del periodista Ahmed Shihab-Eldin, detenido en Kuwait en el marco de la guerra en Irán

Archivo - El periodista kuwaití-estadounidense Ahmed Shihab-Eldin, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Leco Viana - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este martes la puesta en libertad del periodista Ahmed Shihab-Eldin, de nacionalidad kuwaití-estadounidense, que se encuentra detenido en Kuwait en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Nos gustaría que se pusiera fin a su detención. Los periodistas deberían poder informar libremente, sin temor a ser detenidos, acosados o sufrir consecuencias aún peores", ha dicho en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

Preguntado por las acusaciones que pesan sobre este reportero como difusión de información falsa y daños a la seguridad nacional, Dujarric ha lamentado que los periodistas sean "acosados, detenidos y asesinados" en esta región "con una frecuencia cada vez mayor". "Por eso queremos que lo liberen", ha reiterado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidieron hace una semana la liberación "inmediata e incondicional" de Shihab-Eldin, que posee doble nacionalidad kuwaití-estadounidense y ha obtenido varios galardones por su labor para Al Yazira, PBS y The Huffington Post.

El periodista, que se encontraba en Kuwait visitando a su familia, no ha publicado nada en redes sociales ni ha sido visto en público desde el 2 de marzo, de acuerdo al CPJ, que ha recalcado que habría sido detenido tras publicar comentarios en redes sociales sobre vídeos y fotografías relacionadas con la ofensiva contra Irán, incluido un vídeo sobre el derribo de un avión estadounidense cerca de una base en Kuwait.

Las autoridades kuwaitíes advirtieron esa misma jornada contra grabar o publicar vídeos o información sobre los ataques de Irán, que respondió a la ofensiva lanzando drones y misiles contra territorio de Israel e intereses estadounidenses en la región. Posteriormente, aprobaron una ley con penas de hasta diez años de cárcel para los que "difundan noticias, publiquen comunicados o propaguen rumores falsos sobre entidades militares".

El Ejército de Estados Unidos confirmó el 2 de marzo que tres de sus aviones militares se habían estrellado en Kuwait tras un incidente de aparente "fuego amigo", horas después de que las autoridades nacionales confirmaran el incidente, sin pronunciarse sobre las causas, que están siendo investigadas.