Guterres reivindica el acuerdo provisional de EEUU e Irán como "paso fundamental" hacia una resolución "pacífica"

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yang Guang - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado "calurosamente" a Estados Unidos e Irán por el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo, al tiempo que ha reivindicado al mismo como un "paso fundamental" hacia la resolución "pacífica" del conflicto desatado el pasado 28 de febrero a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán.

"Felicito calurosamente a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz, así como un marco para futuras negociaciones", ha manifestado Guterres en un mensaje en redes sociales en el cual ha aseverado que ello supone un "paso fundamental hacia la resolución pacífica del conflicto".

En esa línea, ha instado a las partes implicadas a aprovechar "este nuevo impulso" y a "redoblar sus esfuerzos" en aras de alcanzar una solución "definitiva" a las hostilidades, a la par que ha reiterado la disposición de Naciones Unidas a "apoyar" a las partes para lograr una paz "duradera" y "global".

A renglón seguido, el secretario general ha trasladado su "más sincero agradecimiento" a Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y otros países de la región, por el "papel constructivo" que, ha asegurado, han desempeñado al "apoyar las negociaciones" que han conducido al acuerdo de paz.

El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien se ha referido al mismo como un Acuerdo de Paz con el cual "las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", explicó Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza, según ha avanzado Sharif y confirmado Teherán y Estados Unidos. De hecho, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha calificado de "posible" que el mandatario norteamericano Donald Trump vaya personalmente al acto.