Hallados los cuerpos sin vida de dos inmigrantes en un río de Grecia

Archivo - Río Evros, entre Grecia y Turquía - Europa Press/Contacto/Michael Bunel - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos sin vida de dos hombre de entre 20 y 35 años han sido hallados en la madrugada de este domingo en el río Evros, cerca de Nea Vissa, en la parte griega de la frontera entre Grecia y Turquía.

Los dos fueron trasladados al Hospital General de Didimótico donde intentaron su reanimación, sin éxito, según ha informado la televisión pública griega ERT. Los cadáveres serán trasladados a Alejandrópolis para una autopsia.

Ambos habrían cruzado el río Evros que ejerce de frontera natural entre Grecia y la parte europea de Turquía, pero la humedad y las bajas temperaturas habrían provocado el fatal desenlace.

La Fiscalía de Orestiada ha abierto una investigación para esclarecer las causas de las muertes.