Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo

Archivo - Contenedores en el puerto de Hamburgo - Europa Press/Contacto/Zhang Fan - Archivo

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha agradecido la huelga de trabajadores portuarios desarrollada el pasado viernes en más de una veintena de puertos de países europeos y del Mediterráneo, incluidos los de Marsella, Bilbao, El Pireo o Génova.

"Agradecemos la suspensión del trabajo durante un día entero por parte de los sindicatos portuarios (...) especialmente en Grecia, Italia, Turquía o Marruecos bajo el lema 'Los portuarios no trabajan para la guerra' en rechazo al envío de armamento a la entidad fascista ocupante", ha publicado Hamás en un comunicado.

El grupo armado palestino destaca que "es una expresión de solidaridad con el pueblo palestino, objeto de la continua agresión sionista".

Así, instan a los sindicatos de los puertos de todo el mundo a ampliar las campañas de solidaridad con el pueblo palestino frente a la "guerra de exterminio" y rechazar así el tránsito de armas para "la entidad sionista" para lograr un boicot efectivo que presione a Israel "para que cese su agresión y cumpla el acuerdo de alto el fuego".

Entre los puertos en los que se convocó la protesta están también los de Elefsina, Mersin, Pasajes, Bremen o Hamburgo. "La acción ha tenido resultados importantes: cuatro cargueros de la empresa israelí Zim y uno de MSC que se dirigían a Israel han quedado varados por la huelga y no han podido atracar en sus puertos de destino", ha destacado el sindicato italiano Unión Sindical de Base (USB).

La organización destaca que "este acto demuestra cómo la solidaridad internacional y la movilización de los trabajadores puede bloquear la logística de la guerra y el genocidio".