Hamás condena "firmemente" la "agresión" de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado "firmemente" este sábado la "agresión" lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha resaltado que se trata de "un ataque directo contra toda la región", tras el inicio de una campaña sorpresa de bombardeos en medio de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Hamás condena en los términos más firmes la agresión contra Irán y contra cualquier otro país árabe o musulmán y afirma que esta agresión israelí-estadounidense es un ataque directo contra toda la región y contra su seguridad, estabilidad y soberanía", ha dicho el grupo, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Así, ha mostrado su "solidaridad" con Irán y ha reclamado que "los países árabes e islámicos se unan para impedir esta agresión y sus objetivos, destinada a redibujar la región en línea con las aspiraciones de la ocupación para crear el Gran Israel a expensas de tierras árabes y musulmanas y los intereses de sus pueblos".