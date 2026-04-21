Hamás se muestra "deseoso" de implementar la segunda fase del acuerdo de paz negociado por EEUU

Archivo - Combatiente de Hamás en una operación conjunta en la zona este de Shujaiya, en la Franja de Gaza, para recuperar cadáveres que se creía que pertenecían a soldados israelíes - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este lunes a través de un comunicado que están "deseosos" de continuar las negociaciones de paz y a implementar la segunda fase del acuerdo negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y celebrado en el Cairo, después de haber mantenido conversaciones positivas con los mediadores y las facciones palestinas.

Tras el primer acuerdo de paz alcanzado el 13 de octubre, el grupo armado se ha mostrado dispuesto a llegar a un compromiso para "superar los obstáculos" y completar la primera fase del contrato "Plan de Paz para Gaza", el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmado en Sharm el Sheij, Egipto.

"Después de varias reuniones y consultas en Cairo con los mediadores y las facciones palestinas, nos mostramos dispuestos a llevar a cabo los compromisos pendientes del Plan de Paz para Gaza y a implementar las disposiciones para la segunda fase acordadas en el plan del presidente Trump", ha manifestado en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', próximo al propio grupo.

De esta manera, Hamás mueve ficha y ha afirmado haber atendido las propuestas con "positividad" y "responsabilidad", con el objetivo de llegar a un "acuerdo aceptable". "Estamos deseosos de continuar las negociaciones con los mediadores para superar todos los obstáculos, y daremos una repuesta a las propuestas una vez lo hayamos consultado con el líder del movimiento y las facciones palestinas".

La Casa Blanca difundió en octubre el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, que fue firmado en Sharm el Sheij, Egipto, tanto por éste como por los dirigentes de Qatar, Egipto y Turquía, y que contempla la protección de los Derechos Humanos de israelíes y palestinos, si bien omite el establecimiento de un Estado independiente para estos últimos.