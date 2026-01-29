Hamás pide "medidas prácticas" a los once países que han condenado la demolición de la sede de UNRWA en Jerusalén Este

Las autoridades israelíes demuelen un edificio dentro del complejo de la UNRWA en Jerusalén Este - Europa Press/Contacto/Jia Maer¡awade

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha puesto en valor la condena que once países, nueve europeos además de Canadá y Japón, han emitido este miércoles por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este por parte de Israel, si bien ha pedido a sus gobiernos que "traduzcan" esta posición en "medidas prácticas" para presionar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y permita a la Agencia continuar su labor.

Hamás ha hecho un llamamiento así a las autoridades de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido que "traduzcan su postura en medidas prácticas que ejerzan presión sobre la ocupación, con el fin de garantizar que la UNRWA reanude su labor de ayuda humanitaria a nuestro pueblo palestino", en un comunicado en el que ha denunciado la "catástrofe humanitaria" que enfrenta tanto Cisjordania como la Franja de Gaza.

En este sentido, ha incidido en que esta situación ha sido "provocada por la ocupación y su gobierno fascista, liderado por el criminal de guerra Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI)".

Así, ha extendido su petición al resto de países, de modo que "adopten posturas similares para condenar el comportamiento de la ocupación y presionarla para que ponga fin a sus medidas y agresiones contra la UNRWA, y le permita desempeñar sus funciones humanitarias de conformidad con el mandato de Naciones Unidas y sin restricciones ni chantajes".

Esta declaración llega después de que los ministros de Exteriores de los once países hayan trasladado su "profunda preocupación" y su "enérgica" condena por la demolición de la sede de esta Agencia de la ONU, lo que han calificado de "acto sin precedentes" contra este organismo y una "medida inaceptable para socavar su capacidad de operar".

En un comunicado conjunto, han instado al Gobierno de Israel a "cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas", conforme a la Carta y la Convención General de la ONU.

"Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel, miembro de Naciones Unidas, para que detenga todas las demoliciones", han insistido.

Por otro lado, han trasladado su "pleno apoyo" a la misión "indispensable" de la UNRWA para proporcionar servicios esenciales y asistencia humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental.

En ese sentido, han destacado el compromiso de esta organización y su labor como "proveedor de servicios" sanitarios y educativos a millones de palestinos en toda la región, especialmente en Gaza. "Debe poder operar sin restricciones", han añadido.