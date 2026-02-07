Hamás pide que la nueva administración tecnócrata palestina entre en Gaza para acelerar la entrada de ayuda

Imagen de archivo de desplazados en Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El movimiento islamista palestino Hamás ha pedido que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (la autoridad de "tecnócratas" palestinos no afiliados constituida según el plan de paz de EEUU para Oriente próximo) entre en el enclave palestino para que comience a acelerar la entrada de ayuda.

"Pedimos a las partes que presionen a la ocupación", ha hecho saber su portavoz, Hazem Qassem, en referencia a Estados Unidos y los integrantes de la Junta de Paz para Gaza, y a Israel, respectivamente "para que esta administración entre en Gaza, comience su trabajo e inicie los preparativos para acelerar la llegada de ayuda urgente".

El portavoz de Hamás asegura que todo está preparado para que el movimiento islamista entregue sus competencias de gobierno a esta comisión. El movimiento, eso sí, se niega a desarmarse por ahora y sigue constituyendo, a través del poder de las armas, la principal autoridad en el día a día del enclave.

Hamás promete que el traspaso "se realizará bajo la supervisión de un organismo competente que incluye facciones palestinas, organizaciones de la sociedad civil, líderes tribales y organismos internacionales".

Todo ello "con el fin de garantizar que el proceso de transición se complete de forma completa, transparente y organizada, y de manera que sirva para el lanzamiento de operaciones de socorro urgente para la población".