Archivo - Un Eurocopter AS532 del Ejército turco - Tunahan Turhan / Zuma Press / Europa Press
MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este martes que un helicóptero militar de entrenamiento se ha estrellado en el noroeste del país sin que por ahora haya información sobre el número de ocupantes o víctimas del siniestro.
El helicóptero es un AS532 con capacidad para más de una veintena de tripulantes. El aparato se estrelló al poco de despegar de una base en Eskisehir, de acuerdo con el Ministerio.
Los bomberos han llegado ya al lugar del siniestro en busca de supervivientes mientras los investigadores militares han comenzado con las pesquisas.