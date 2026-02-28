Hezbolá augura un "gran fracaso" de EEUU e Israel en su ataque a Irán

Archivo - Milicianos de Hezbolá (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia libanés Hezbolá, considerado aliado de Irán, ha condenado el bombardeo de este sábado de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y ha augurado un "gran fracaso" a la iniciativa para acabar con el régimen iraní.

"Hezbolá condena la traicionera agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán tras meses de amenazas sionistas y estadounidenses para subyugar a la República Islámica y obligarla a rendirse y privarla de su derecho natural y legítimo a poseer tecnología nuclear pacífica y a desarrollar su capacidad balística defensiva, como otros países", ha planteado el grupo libanés en un comunicado.

Critica así esta "flagrante violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU" y la "arrogancia y opresión" de Estados Unidos e Israel en su "intento de desestabilizar la región, someter a sus pueblos y obligarlos a aceptar proyectos de dominación y ocupación".

Hezbolá considera que tras el "fracaso" de la ofensiva de junio y este nuevo ataque "se confirma que el problema jamás fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte que se vale por sí mismo, cumple con su soberanía y toma decisiones nacionales independientes" que "rechaza formar parte de un sistema dominado por Estados Unidos, apoya a los pueblos libres y oprimidos y se enfrenta con firmeza a los planes sionistas-estadounidenses en la región".

"Quieren entidades débiles y esquilmadas fáciles de controlar que faciliten sus planes de ocupación y coloniales", ha remachado Hezbolá, que considera que este ataque "solo reforzará a la República Islámica de Irán y a su pueblo".

Así, Hezbolá expresa su solidaridad con Irán, con su dirigencia y su pueblo y emplaza a los estados de la región a enfrentarse a este "plan agresivo". "Confiamos en que Estados Unidos y el enemigo israelí sufrirán un gran revés y solo habrá fracaso como consecuencia de esta agresión tiránica y criminal", ha remachado el grupo.