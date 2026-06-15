Hezbolá destaca el "gran logro" del pacto entre EEUU e Irán para un "alto el fuego integral en todos los frentes"

Seguidores de Hezbolá, el grupo proiraní, enarbolan banderas y muestran fotografías del líder del partido asesinado, Hassan Nasrallah, durante una ceremonia celebrada en un barrio del sur de Beirut. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido milicia chií Hezbolá ha destacado este lunes como un "gran logro" el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán que lleve a un "alto el fuego integral en todos los frentes", un pacto que ha apuntado como un "fruto" de la "firmeza" del pueblo iraní.

En un mensaje recogido por la televisión libanesa Al Manar, Hezbolá felicita a la República Islámica por el "importante logro" al pactar un memorando de entendimiento con Estados Unidos "que condujo a un alto el fuego integral en todos los frentes, incluido Líbano".

"Este gran logro es fruto de la legendaria firmeza, la extraordinaria resiliencia y los inmensos sacrificios realizados por el querido pueblo iraní y su sabia dirección, que se mantuvieron fieles a opciones nacionales que preservan su dignidad, soberanía e independencia", ha subrayado.

Hezbolá valora la "insistencia" de Irán por incluir la situación en Líbano "en cualquier entendimiento que condujera al cese de las hostilidades y preservara sus derechos", recalcando que esto demuestra que Teherán es "un buen apoyo y un aliado fuerte y leal".

Igualmente reivindica la labor de los países que "participaron, contribuyeron, ayudaron y respaldaron los esfuerzos para superar los obstáculos y alcanzar este acuerdo" e incide en que Líbano debe aprovechar este marco regional e internacional para "lograr su soberanía y liberar su territorio dentro de un marco de unidad interna".

Según el análisis de Hezbolá, el acuerdo es un "preludio para la liberación completa" de Líbano, ante la ofensiva israelí lanzada el 2 de marzo en paralelo a la guerra en Irán y en respuesta a unos ataques de la milicia chií tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en bombardeos israelíes.

Pero también para el regreso de "los prisioneros a su patria y a sus familias, y el retorno de todos los habitantes, especialmente de aquellos de las aldeas de primera línea, a sus hogares y pueblos, así como para la reconstrucción de lo que la agresión destruyó".

"Hacemos un llamamiento a nuestro firme pueblo para que mantenga la paciencia y espere las instrucciones de las autoridades competentes respecto a su regreso seguro a sus aldeas y localidades, con el fin de garantizar su seguridad y evitar cualquier peligro que pudiera derivarse de posibles violaciones por parte del enemigo israelí", ha incidido.

A Israel le manda otro mensaje, insistiendo en que "no hay vuelta al 'statu quo' anterior al 2 de marzo", para recalcar que "no aceptará ninguna agresión que viole su soberanía o derrame la sangre de sus ciudadanos".

"La resistencia permanecerá firme en el derecho legítimo e inquebrantable del Líbano a defender su territorio, su pueblo y su soberanía hasta que se logre una retirada completa y se produzca el regreso de los prisioneros", concluye Hezbolá que exige a las autoridades libanesas a "volver a una postura nacional unificada para alcanzar los objetivos sobre los que coinciden todos los libaneses".

Esto pasa por perseguir el "interés supremo" de Líbano, "preservar su soberanía y fortalecen su capacidad de resistencia frente a las ambiciones del enemigo israelí". "Es prudente revisar todos los cálculos y caminos adoptados por las autoridades, extraer lecciones de esta experiencia y de las que la precedieron en la historia de nuestra nación, abandonar las ilusiones y las apuestas perdedoras", insiste para recalcar que la unión y el apoyo en "los verdaderos amigos" es la mejor vía para salvaguardar los intereses nacionales.